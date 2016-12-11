TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 110’uncu gününde 11 Aralık 2016 saat 07.00’ye kadar yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait barınma ve karargah maksadıyla kullanılan 21 bina, mevzide ateş eden silah yüklü üç araç, 1 silah deposu, örgüt mensuplarının gizlendiği 1 tünelin imha edildiği, 9 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Silahlı insansız hava aracı tarafından El-Bab bölgesinde tespit edilen 3 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir silahlı aracın imha edildiği kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 16 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 58 EYP ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından El-Bab meskun mahalli ve civarında bulunan sivillerin çatışmalardan etkilenmemesi, masum insanların can ve mal kayıplarının önlenmesi maksadıyla DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları ve güvenli bölgelere geçmeleri yönünde uyarıların yer aldığı çok sayıda bildiri havadan atılmıştır. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”