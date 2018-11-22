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12 Dev Adam, İspanya ve Karadağ maçına bu kadroyla çıkacak

12 Dev Adam, İspanya ve Karadağ maçına bu kadroyla çıkacak
12 Dev Adam, İspanya ve Karadağ maçına bu kadroyla çıkacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara’da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

25 Kasım'da Ankara'da kampa girecek olan 12 Dev Adam, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce bu ülkeye hareket edecek. 

Milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler (Fenerbahçe), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom), Scott Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)"  

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