12 Dev Adam, İspanya ve Karadağ maçına bu kadroyla çıkacak

25 Kasım'da Ankara'da kampa girecek olan 12 Dev Adam, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce bu ülkeye hareket edecek.

Milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler (Fenerbahçe), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom), Scott Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)"