İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

12 Dev Adam Slovenya'yı deplasmanda devirdi!

12 Dev Adam Slovenya'yı deplasmanda devirdi!
12 Dev Adam Slovenya'yı deplasmanda devirdi!

2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya'yı 86-77 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı. Slovenya karşısında mücadeleye milliler, Scottie Wilbekin, Doğuş Balbay, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar beşiyle başladı. İlk periyotu 22-20 önde tamamlayan milliler, devreye de 41-38'lik skorla önde girdi. Karşılaşmanın final periyotuna 67-59 önde giren ay-yıldızlılar, son anları çekişmeli geçen mücadelede parkeden 86-77 galibiyetle ayrıldı.
Millilerde Furkan Korkmaz 24, Scottie Wilbekin 22, Cedi Osman 19 ve Ersan İlyasova 14 sayı ile takımına katkı verdi.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.