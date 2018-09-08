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12 Dev Adam, Super Cup'ta şampiyon

12 Dev Adam, Super Cup'ta şampiyon
12 Dev Adam, Super Cup'ta şampiyon

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Super Cup mücadelesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı , Çekya’yı 89-80'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, Super Cup’ta ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Edel-optics.de Arena’da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı ekip, Doğuş Balbay, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başladı. Oyunun başında Vesely ve Hruban ikilisiyle sayılar bulan Çekya, 5 .dakikada 14-2’lik üstünlüğü yakaladı. Ersan İlyasova ve Wilbekin’in basketleriyle skor kaydeden milliler, buna karşın ikili oyunlarda potasında sayı gördü. İlk periyotu 28-14 geride tamamlayan ay-yıldızlıları, ikinci çeyreğin başında savunmadaki sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Bu bölümde milliler, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı’nın basketleriyle durumu 30-23’e getirdi. Ancak bu bölümden sonra hücumda ritim bulan Çekya, devre sonunda soyunma odasına 51-30 üstün girdi.

Üçüncü periyotun başında iyi savunma yapan ve hücumda da Wilbekin, Ersan ve Cedi’nin sayılarıyla skor üreten milliler, 5 dakika içerisinde 16-6’lık seri yakalayarak farkı 11 sayıya indirdi (57-46). Boyalı alanda Semih Erden’i kullandığı bölümlerde skor çıkartan ay-yıldızlılar, son 10 dakikalık bölüme 70-56 geride girdi. Mücadelenin final periyotuna Semih ve Furkan’ın sayılarıyla giren hızlı giren milliler, Cedi Osman'ın da üç sayılık basketiyle farkı 5 sayıya indirdi (70-65). Dördüncü periyotta 5 dakika içerisinde 18-0’lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, 35.dakikada 74-70 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü elinden bırakmayan A Milli Erkek Takımı, karşılaşmadan da 89-80 galibiyetle ayrıldı.
Super Cup'ı şampiyon olarak tamamlayan ay-yıldızlılarda Cedi Osman, en değerli oyuncu seçildi.  

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