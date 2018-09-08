12 Dev Adam, Super Cup'ta şampiyon

Edel-optics.de Arena’da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı ekip, Doğuş Balbay, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başladı. Oyunun başında Vesely ve Hruban ikilisiyle sayılar bulan Çekya, 5 .dakikada 14-2’lik üstünlüğü yakaladı. Ersan İlyasova ve Wilbekin’in basketleriyle skor kaydeden milliler, buna karşın ikili oyunlarda potasında sayı gördü. İlk periyotu 28-14 geride tamamlayan ay-yıldızlıları, ikinci çeyreğin başında savunmadaki sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Bu bölümde milliler, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı’nın basketleriyle durumu 30-23’e getirdi. Ancak bu bölümden sonra hücumda ritim bulan Çekya, devre sonunda soyunma odasına 51-30 üstün girdi.
Super Cup'ı şampiyon olarak tamamlayan ay-yıldızlılarda Cedi Osman, en değerli oyuncu seçildi.