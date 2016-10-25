İlki 1968 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası’na Hitit Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. 1968 yılında başlayan ve 1996 yılından sonra iki yılda bir düzenlenmeye başlayan Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası 30 Ekim 2016 tarihinde sona erecek. Başlangıcından itibaren ilk kez bir üniversite tarafından organize edilen şampiyonaya 26 ülkeden 500 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış programına dünya ve olimpiyat şampiyonları Tevfik Kış, Nazmi Avluca ile Taha Akgün de katıldı. Şampiyonlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, Uluslar Arası Üniversite Sporları Federasyonu olarak Türkiye’de çok büyük organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu organizasyonlardan en anlamlılarından birisi Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası. Bu organizasyonu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Şampiyonanın gerçekleşmesinde verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’a teşekkür ediyorum" dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, birçok şampiyonun çıkmış olduğu Çorum’da böyle bir etkinlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “2013 yılından bugüne kadar yoğun bir çaba sarf ettiğimiz bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkıda bulunan başta milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, valimiz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ise, 26 ülkeden 500’den fazla sporcuyu Çorum’da ağırladıklarını belirterek, “Çorum insanlığın medeniyeti açısından çok çok önemli bir şehir. Günümüzden 3 bin 300 yıl önce dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasının imzalandığı şehirdeyiz. Barışın şehri kardeşliğin şehrindeyiz. Şampiyonanın Çorum ve ülkemiz için ne kadar önemli bir organizasyonun bilincindeyiz. İnsanlık tarihinin en eski sporlarından olan güreş bizim kültürümüzde ve spor tarihimizde çok özel yere sahiptir. Dünya güreş tarihine çok önemli sporcular kazandırdık. Dünyada ve Türkiye’de iz bırakmış sporcularımız arasında. Çorum içinde güreş ayrı bir yere sahip. Türkiye için güreş ne kadar önemliyse Türkiye’nin güreş tarihi açısından da çorum önemli bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

Uslu: “Türkiye dünyanın en güvenli ülkesidir, Çorum’da Türkiye’nin en güvenli şehridir”

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, şampiyonaya 26 ülkeden katılımın olduğunu hatırlatarak, “Bugün burada 26 ülke bulunuyor. 26 ülke Türkiye’yi tercih etmiştir. Türkiye dünyanın en güvenli ülkesidir. Çorum’da Türkiye’nin en güvenli şehridir. Bu şehre bu şehrin insanlarına güvenerek Türkiye’ye gelen sporcularımıza bu medeni cesaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Çorum’un hem bir barış ve hoşgörü hem de kadim medeniyet şehri olduğunun altını çizen Uslu, “Çorum bir medeniyet şehrinin olmanın yanı sıra aynı zamanda şampiyonlar şehridir. Mahmut Atalay’lar, Tevfik Kış’lar son zamanlarda Nazmi Avluca’lar hep bu şehirden yetişmiştir. Çorum gerçekten uluslar arası bir şampiyonayı düzenleme konusundaki organizasyon başarısını bugün kanıtlamış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve FISU As Başkanı Leopold Senghor, şampiyonanın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından şampiyonaya katılan sporcular FISU marşı okurken seremoni sporcu ve hakem yemini ile halk oyunları gösterileriyle devam etti.