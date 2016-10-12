Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak ve Afyonkarahisar ile zamanla Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İçAnadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29