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12 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

12 Ekim 2016 yurtta hava durumu

12 Ekim 2016 08:31

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak ve Afyonkarahisar ile zamanla Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İçAnadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27
Bursa: Parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31
Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur


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