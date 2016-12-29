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12 evin balkonundan girip hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun'da 12 evin balkonundan girerek içeriden yaklaşık 250 bin lira değerinde altın ve para çaldığı iddia edilen şahıs ile altınları satın alan kuyumcular yakalandı.


29 Aralık 2016 12:30

Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2016 yılı içinde 12 evin balkonuna tırmanarak içeri girip yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen C.E.(33), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. C.E.'nin çaldığı altınları kuyumculara sattığı iddia edilen S.T. (20) ile altınları satın aldıkları ileri sürülen kuyumcular İ.K.(44) ve M.S.(30) de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
SAMSUN 


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