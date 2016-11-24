Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.R.K.'ye ait pastaneye 12 gün arayla geceleyin 2 kez girip her defasından yazar kasadan bozuk paraları çaldığı iddia edilen 20 yaşındaki B.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından yakalanan B.K.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Polisteki sorgusu tamamlanan B.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

SAMSUN