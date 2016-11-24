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12 gün arayla aynı pastaneden ikinci kez hırsızlık yaptı

Samsun'da bir kişi 12 gün arayla aynı pastaneye geceleyin girerek ikinci kez hırsızlık yapınca polisin takibi sonucu yakalandı.

12 gün arayla aynı pastaneden ikinci kez hırsızlık yaptı

24 Kasım 2016 13:56

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.R.K.'ye ait pastaneye 12 gün arayla geceleyin 2 kez girip her defasından yazar kasadan bozuk paraları çaldığı iddia edilen 20 yaşındaki B.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından yakalanan B.K.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı 

Polisteki sorgusu tamamlanan B.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay
SAMSUN


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