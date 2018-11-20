12 ilde Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 38 muvazzaf askeri personel, 2 ihraç edilen askeri personel, 2 emekli, 1 askeri kurumlardan istifa eden personel, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 44 şüpheli şahsa yönelik 16 Kasım tarihinde Diyarbakır merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı bugün adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 40 kişiden 13'ü tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.