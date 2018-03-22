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12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf 1'i ihraç 14 astsubay ve 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

12 ilde muvazzaf askerlere FETÖden gözaltı kararı

22 Mart 2018 14:07

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Tokat merkezli olarak örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde ikameti bulunan 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin 13'ünün muvazzaf astsubay, 1'inin ihraç astsubay ve 2'sinin de sivil olduğu belirtilirken, gözaltı çalışmalarının; Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş illerinde başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Dursun Ekrem Er
 

 

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