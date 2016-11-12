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12 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

12 Kasım 2016 yurtta hava durumu

12 Kasım 2016 08:48

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güney, İzmir'in kuzey, Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz'de ve Doğu Karadeniz'de batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Ege Bölgesinin batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji


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  • İstanbul

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  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

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