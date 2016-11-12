Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güney, İzmir'in kuzey, Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz'de ve Doğu Karadeniz'de batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Ege Bölgesinin batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22