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12 koçunu dolandırıcılara kaptırdı

Tekirdağ Malkara’da bir vatandaş, kurbanlık satışı için aldığı 12 koçu dolandırıcılara kaptırdı.

12 koçunu dolandırıcılara kaptırdı

02 Eylül 2018 02:30

Kavakçeşme Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki Metin Engin, bir kaç ay önce kurbanlık koç aldı. Kurban Bayramı öncesi koçları satışa çıkaran Metin Engin, kendisine telefonla ulaşan bir alıcıyla 14 bin liraya anlaştı.
12 koçu kamyonete bindiren şahıslar, Metin Engin’e kahvehanede parayı vereceklerini söyledi. Kahvehaneye giden Metin Engin, parayı alamayınca dolandırıldığını fark edip, jandarmaya şikayette bulundu.
Bayramının zehir olduğunu ifade eden Engin, kendisini dolandıran sahtekarların yakalanmasını ve koçlarının geri verilmesini istedi.  

 

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