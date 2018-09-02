12 koçunu dolandırıcılara kaptırdı

Kavakçeşme Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki Metin Engin, bir kaç ay önce kurbanlık koç aldı. Kurban Bayramı öncesi koçları satışa çıkaran Metin Engin, kendisine telefonla ulaşan bir alıcıyla 14 bin liraya anlaştı.

12 koçu kamyonete bindiren şahıslar, Metin Engin’e kahvehanede parayı vereceklerini söyledi. Kahvehaneye giden Metin Engin, parayı alamayınca dolandırıldığını fark edip, jandarmaya şikayette bulundu.

Bayramının zehir olduğunu ifade eden Engin, kendisini dolandıran sahtekarların yakalanmasını ve koçlarının geri verilmesini istedi.