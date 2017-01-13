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12 metrekareden dünyaya açılan kilim

Türklerin göçebe yaşam nedeniyle kullandığı en yaygın ve eski el dokuma sanatlarından olan kilim, Gaziantep'te 12 metrekarelik odalardan dünyaya açılıyor. Dünyaya nam salan Gaziantep kilim dokumasının son temsilcisi 75 yaşındaki Yaşar Elbir usta ise yalnız kalmaktan yakınıyor.

12 metrekareden dünyaya açılan kilim

13 Ocak 2017 09:46

Adına türküler yazılan, kültürümüzde önemli bir yeri olan kilim, el emeği ile 12 metrekarelik odalardan tüm dünyaya açıldı. Türkiye’de yok olan el sanatları arasında yer alan kilim dokuma sanatını yaşatmaya çalışan Gaziantepli 75 yaşındaki Yaşar Elbir, kendisiyle yaşıt olan bir el tezgahında farklı desenlerde kilim dokuyarak mesleğin ayakta kalması için çabalıyor. Gaziantep'te atölyeye çevirdiği evinin 12 metrekarelik bir odasındaki el tezgahıyla kilim dokuyan 74 yaşındaki Yaşar Elbir, teknolojiye de meydan okuyor. 62 yıldır deden kalma el tezgahıyla kilim dokuyan, adete tezgaha sevgisini ve emeğini işleyen Yaşar Elbir, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli el tezgahının nakış ustası belgesini de almış.
Elbir, kendisinden başka bu mesleği evinde yapan kimsenin kalmadığını da belirterek, “95 yılından beri bu mesleği devam ettirmekteyim. Yaptığım kilimlere talep çoktur. Ben 95 yılında başladığımda bunun gibi yüzün üzerinde tezgah vardı, şuan tek başıma kaldım. Bende bırakırsam bu meslek ölür. Bu kilimler yurt dışına çok gidiyor. Halının üzerine seriyorlar dokumaları çok güzeldir, renkleri açıktır ve her iki tarafı da kullanılabilir. Kilimin ana yeri Gaziantep’tir. Bu kilimlerde bu tezgahlardan çıktı” dedi.
 

Lider Olgun - Mehmet Bulut
 


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