Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 12 milyon liralık uyuşturucu operasyonu kamerada

12 milyon liralık uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 12 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

12 milyon liralık uyuşturucu operasyonu kamerada

22 Aralık 2016 12:50
12 milyon liralık uyuşturucu operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp’te bir evde yüklü miktarda uyuşturucunun saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese yönelik fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 15 Aralık Perşembe günü adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kilogram ecstasy hap, 4 kilogram kokain, 39 kilogram esrar ile 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 2 adet Kaleşnikof ele geçirilirken, adreste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Veysel Y., Ömer A., Veysel A. ve Özgür İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Tugay Saday
İSTANBUL 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç