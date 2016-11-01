TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 1 Kasım 2016 tarihinde saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubu ile Shudud, Ablah, Eş Şuayb ve Şadır meskun mahallerinin geri alınması maksadıyla başlatılan taarruzda, DEAŞ terör örgütünün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 12 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 170 meskun mahalde (yaklaşık bin 350 kilometrekare) sağlanan kontrol durumunun devam etmekte olduğu kaydedildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 120 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 2 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensuplarının baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı belirtildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, hava harekatının icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, yerde bekler uçakların görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

"Koalisyon güçleri tarafından; hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 4 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 379 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Uğur Kan Yüksek