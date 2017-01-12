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12 Ocak 2017 yurtta hava durumu! Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun bir çok yerinde kar ve yağmur bekleniyor.

12 Ocak 2017 yurtta hava durumu! Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

12 Ocak 2017 09:34

 Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin sabah yer yer kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor) 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 11
Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16
Erzurum: Parçalı bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10 

Etiketler: kar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur


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