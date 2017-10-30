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12 saatlik çileli yol 4 saate düşüyor

Türkiye’nin en önemli iki turizm kenti Mersin ve Antalya’yı 4 saatte birbirine bağlayacak olan ‘Akdeniz Sahil Yolu’ndaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

12 saatlik çileli yol 4 saate düşüyor
12 saatlik çileli yol 4 saate düşüyor - Foto Galeri

30 Ekim 2017 10:51

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında başlatılan ve Mersin-Antalya arasını 4 saate kadar indirecek projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Mersin’den Antalya’ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak.
Sürücülerin “çileli yol” diye adlandırdığı Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda gelinen son durumu Anamur-Gazipaşa arasındaki ihaleyi alan yüklenici firmanın şantiye şefi Emre Elmacı, İHA muhabirine anlattı.

“Çift şeritli yollar kullanılıyor”

Mersin-Antalya arasının 460 kilometre olduğunu ve bu yolların 350 kilometresinin artık çift şeritli olarak kullanıldığını belirten Elmacı, “Şu anda Antalya bölgeye kadar buradaki 12 kilometrelik yapılmayan, ihalesine daha çıkılmayan proje kısımları kaldı. Mersin’den Antalya’ya kadar 25 adet tünel bulunmakta. 25 adet tünelin 18’i yapılmış 2’sinin yapımı devam ediyor. Bu yolların 350 kilometresi çift şeritli gidiş geliş yola ait. 100 kilometrede ise hem tüneller, hem de daha ihalesi açılmayan kısımlar bulunmakta” diye konuştu.

Şef Emre Elmacı, yolu 4 saatin de altına düşürmek için ihalesi yapılmayan yerlerin açılması gerektiğini sözlerine ekledi. Elmacı, kendilerine ait yolların çoğunun tamamlandığını Karayolları 5’inci Bölge Müdürlüğü’nün onay verdiği zaman yolun trafiğe açılacağını belirtti.

Akdeniz Sahil Yolu

Toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan ve bugüne kadar 1 milyar 500 milyon lirası harcanan Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin sınırlarında 191,2 kilometrelik yeni asfalt yapıldı. Tünellerin çoğu ise trafiğe açıldı. Tamamlanan bir diğer tünel ise Melleç viyadüğünün trafiğe açılmasıyla açılacak. Proje tamamlandığında yol 33 kilometre kısalacak. Sürücülerin dik rampalar ve keskin virajlar yerine tünellerle viyadükleri kullanabilecek olmaları dolayısıyla Mersin Antalya arasındaki mesafe 4 saatin altına düşecek. 

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

Etiketler: 4 saat, Akdeniz Sahil Yolu, antalya, mersin

 

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