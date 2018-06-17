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12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde iki çoban kardeşten bir tanesi ölü bulunurken bir tanesi ise köylüler tarafından her yerde aranıyor.

12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

17 Haziran 2018 03:31

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana gelen olayda koyun otlatmak için araziye giden 12 yaşındaki Murat Baloğlu babası tarafından yerde bulunurken baba tarafından Murat Baloğlu ölü bulunurken, 14 yaşında ki ağabeyi Osman Baloğlu ise jandarma ekipleri ve köylüler tarafından her yerde aranıyor.
Kurugöl Muhtarı Abdi Erdemir yaptığı açıklamada 14 yaşında ki çobanı jandarma ve köylüler tarafından her yerde arandığını ifade ederken gece saatlerinde arama çalışmalarının sona erdiğini belirtti.
Jandarma ekipleri ise olayın cinayet mi olup olmadığını araştırırken kayıp 14 yaşında ki çobanın ise arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.  

 

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