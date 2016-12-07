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12 yaşındaki çocuk için ambulans helikopterler seferler oldu

Trabzon’da gribal enfeksiyon geçiren menenjit hastası 12 yaşındaki çocuk için Samsun ve Ankara’daki 2 ambulans helikopter seferber oldu.

12 yaşındaki çocuk için ambulans helikopterler seferler oldu

07 Aralık 2016 08:43

Trabzon’da gribal enfeksiyon geçiren, menenjit hastası olduğu öğrenilen 12 yaşındaki Enver A.A, ailesi tarafından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun Ankara’ya sevkine karar verdi. Samsun 112 Acil Servis’e ait ambulans helikopter Samsun’dan kalkarak Trabzon’a gitti ve küçük Enver’i alıp Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirdi. Ankara 112 Acil Servis’e ait ambulans helikopter de çocuğu almak için Samsun-Çarşamba Havalimanı’na geldi. Helikopter, çocuğu alıp Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.

Etiketler: ambulans helikopter, ankara, Samsun 112 Acil Servis


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