Trabzon’da gribal enfeksiyon geçiren, menenjit hastası olduğu öğrenilen 12 yaşındaki Enver A.A, ailesi tarafından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun Ankara’ya sevkine karar verdi. Samsun 112 Acil Servis’e ait ambulans helikopter Samsun’dan kalkarak Trabzon’a gitti ve küçük Enver’i alıp Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirdi. Ankara 112 Acil Servis’e ait ambulans helikopter de çocuğu almak için Samsun-Çarşamba Havalimanı’na geldi. Helikopter, çocuğu alıp Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.