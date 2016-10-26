Edinilen bilgiye göre olay, Çınartepe Mahallesi Zonguldak-Ankara karayolu mevkisinde meydana geldi. Kız kardeşi ile yol kenarındaki markete gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, alışverişi yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu. Markette unuttuğu bazı ürünler için tekrar geri gelen küçük kız bir kez daha yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada, Zonguldak istikametinden Ankara istikametine gelen TIR’ı fark etmeyen küçük kız, bir anda yola koştu. Karşısına çıkan 12 yaşındaki kızı fark eden TIR şoförü ise frene bastı. TIR’ın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan küçük kız yolun karşısına geçmeyi başardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde olay sonrası şoka giren TIR şoförü bir süreliğine duraksadı.

Kazada küçük kız yaralanmazken, evinin yolunu tuttu. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Büyük bir facia atlatıldı"

Olaya şahit olan market sahibi Ayhan Çılnık, güzergahı kullanan araçların hızlı ilerlediğini söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Facianın ucuz atlatıldığını anlatan Çılnık, “Burada özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok trafik oluyor. İnsanlar yolun karşısına geçmekte çok sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili daha önce arkadaşlar çok dilekçe vermişler ama henüz bir sonuç çıkmamış. Buranın yakınlarında bir kasis olursa iyi olur. Çünkü akşam saatlerinde aileler genellikle markete çocuklarını gönderiyor. Yoğun araç trafiği olduğu için de yolun karşısına koşarak geçiyorlar. O akşam da çocuk alışverişini yapmıştı. Bir şey unutup tekrar markete gelmişti. Bir şey sorduktan sonra tekrar yola koştu. O anda ilerden gelen TIR şoförü arkadaşımızın frene basmasıyla bir iki saniyeyle çocuğu kurtardı. Allah korudu. Burada araçlar sürekli hızlı geçiyor. Burada sıklıkla kazalar yaşanıyor. Sanayi burada olduğu için güzergahı kullanan araçlarla birlikte yoğunluk yaşanıyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz” diye konuştu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir