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12 yaşındaki çocuktan vefa örneği

Siirtli 12 yaşındaki Kerem, termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde güneşin altında saatlerce çalışan babasını görünce dayanamadı, küçük bedeniyle yardıma koştu.

12 yaşındaki çocuktan vefa örneği

27 Temmuz 2017 16:13

Siirt Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli olan Ali Aslan'ın (52) Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesinde temizlik yaptığı sırada o esnada caddede geçen bir çocuğun koşar adımlarla yanına gelerek süpürgeyi alması görenlerin dikkatini çekti. Daha sonra yerleri süpürmeye başlayan bu çocuğun, temizlik görevlisi Ali Aslan'ın 12 yaşındaki oğlu Kerem Aslan olduğu öğrenildi. Sıcak havada yorgun düşen babası Ali Aslan'ın imdadına koşarak yarım bıraktığı caddeyi temizlemeye başlayan Kerem'in bu davranışı o esnada olayı gören esnafları da duygulandırdı. Kıt kanaat geçinen bir aile olduklarını aktaran baba Aslan, "Sıcakların bunalttığı öğle vaktinde çok yorgun düştüm. O esnada caddeden geçen çocuğum durumuma üzülmüş olacak ki süpürgeyi elimden kaptığı gibi caddeyi temizlemeye başladı. O an çok duygulandım, çünkü o daha 12 yaşında" dedi. 

Mehmet Niyazi Deniz


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