Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'nde ailesiyle 2 katlı evin üst katında oturan Funda Nur Kaya'yı uyandırmak için dün öğle saatlerinde odasına giren anne Fatma Kaya, kızının hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Çağırı Merkezi'ni arayan annenin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Funda Nur Kaya'nın sobadan çıkan karbonmonokist gazından zehirlendiği tespit edildi. Fatih ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Funda Nur Kaya'nın cenazesi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Ferhat Kaya