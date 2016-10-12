Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 12 yıl hapse mahkum edilen firari, uyurken yakalandı

12 yıl hapse mahkum edilen firari, uyurken yakalandı

Adana'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari, çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonda uyurken yakalandı.

12 yıl hapse mahkum edilen firari, uyurken yakalandı

12 Ekim 2016 14:00

Edinilen bilgiye göre, 2007 yılında bir kişiyi yaraladığı ileri sürülen Gökhan K. (42) hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Olayın ardından, hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Gökhan K.'ye 28 Mart 2013 tarihinde "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

İzini kaybettiren Gökhan K., Yeşiloba Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi'nde bir iş bularak çalışmaya başladı. Arandığı için eve de gitmeyen firari çalıştığı yerde kalmaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda Gökhan K.'nin yerini belirledi. Şafak vakti yapılan operasyonda firari Gökhan K., çalıştığı iş yerinde uyurken yakalandı. Emniyete getirilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izinden kimliği belirlendi. Gökhan K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, ağır ceza mahkemesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!