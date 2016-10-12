Edinilen bilgiye göre, 2007 yılında bir kişiyi yaraladığı ileri sürülen Gökhan K. (42) hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Olayın ardından, hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Gökhan K.'ye 28 Mart 2013 tarihinde "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

İzini kaybettiren Gökhan K., Yeşiloba Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi'nde bir iş bularak çalışmaya başladı. Arandığı için eve de gitmeyen firari çalıştığı yerde kalmaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda Gökhan K.'nin yerini belirledi. Şafak vakti yapılan operasyonda firari Gökhan K., çalıştığı iş yerinde uyurken yakalandı. Emniyete getirilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izinden kimliği belirlendi. Gökhan K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe