12 yıl sonra hayata yeniden adım attı

Olay, 12 yıl önce Eskişehir'de meydana geldi. O zamanlar 27 yaşında ve 2 çocuğu olan Fatma Korkmaz, köyde ekmek yaparken eski fırının üstüne düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadının, omuriliğinin zedelendiği tespit edildi. Daha sonra bir ameliyat daha geçiren Korkmaz, “Yaşadığım kaza sonrası felçli olarak yatalak durumdaydım. Eşimin SSK’sı yoktu. Fizyomer bana sahip çıktı. Fizyomere gitmeden önce parmaklarımı bile kıpırdatamıyordum’’ dedi.

Korkmaz yürüyemez durumdayken, şimdilerde destek cihazlarından kurtularak yürümeyi amaçlıyor. Tam 12 yıldır bir beklenti karşılığı olmadan tedaviye devam eden doktorları ise şimdilerde Korkmaz’ ın yürümeye başlamasıyla mutluluğa ortak oldular.

Felçli iken normal doğum yaptı

Felçli iken üçüncü kızına hamile kaldığını söyleyen Korkmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“6 yıl önce henüz hala felçli iken üçüncü kızıma hamile kaldım. Felçli olduğum için bebeği aldırmam gerektiğini söylediler. Ben kabul etmedim. Asla normal doğum yapamayacağımı söylediler. Ama Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde normal doğumla bebeğimi kucağıma aldım.”

"Her yeri gezmek istiyorum"

Yaşadıklarını anlatan Fatma Korkmaz, umutlarının nasıl yeşerdiğini anlattı. Korkmaz, "Fırında biz ekmek yapıyorduk. Fırın zaten eskimiş kış günüydü. Fırın eski olunca üstüme düştü ve sinirlerim zedelendi. O anda ameliyata alınıyorum. Önce umudum yoktu, hastaneden çıkıp eve geldiğimde umudum yoktu. Hocamızın sayesinde, Türkan hocamızdan Allah razı olsun. Çok umutlandım, çok heveslendim. Fizyomer’e gidince çok umutlandım. Her şeye çok gayret ettim. Şimdi hedefim cihazı atıp yürümek, Eskişehir’in altını üstüne getirmek. Yani her yeri gezmek istiyorum çünkü evde çok sıkılıyorum" dedi.

Tünerir; "Gözlerime Umutla bakan gencecik bir anneydi"

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, ise Fatma Korkmaz ile 12 yıl önce başlayan başarı ve azim dolu hikayelerini şöyle anlattı:

“Fatma hanıma Eskişehir Valiliği aracılığıyla ulaştık. Ailenin ihtiyaç sahibi olduğunu anlatıp yardımcı olmamız istendi. Eşinin sosyal güvencesi yoktu. Biz Fizyomer olarak tedavisini üstlendik. Kendisi ile tanıştığımızda her iki bacağı da tam felçli durumdaydı. Yatalak vaziyetteydi. İki bebeği vardı ve henüz 27 yaşında gencecik bir kadındı. Kendisini evinde ilk ziyarete gittiğimizde umutla gözlerime bakıp ‘yürüyebilecek miyim’ diye sormuştu. Bütün umudu ve hayali ayağa kalkabilmekti. O gün bugündür Fizyomer olarak onun yanındayız. Geçen sürede çok yol aldık.”

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Tünerir, “Yaklaşık 2 yıl Fizyomer’ de fizik tedavi ve rehabilitasyon gördükten sonra Fatma Hanım ilk kez ayağa kalktı. Bacağının dik durmasını sağlayan yardımcı aparat ve walker ile yürümeye başladı. Her adımı bizi çok mutlu etti. Artık tekerlekli sandalyesine bağımlı kalmadan yürüyebiliyor” dedi.

Dr. Tünerir, Fatma Korkmaz’ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, “Şu anda yılın 2-3 ayı rehabilitasyon tedavisini sürdürüyor. Her geçen yıl yürümesi hızlanıyor, gelişim kat ediyor” ifadelerini kullandı.

"En büyük sevincimiz oldu"

Son olarak bugün gelinen noktadan söz eden Dr. Tünerir, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Biz öncelikle Fatma hanımın sağlam olan kol kaslarını, rahatsız olan gövde kaslarını güçlendirici çalışmalar yaptık. Bacak kaslarının, eklemlerinin de korunması için onlara yönelik egzersizler uyguladık. Yaklaşık bir yılın sonunda Fatma hanım ayakta dik durabilmeye başladı. Ardından uzun bacak yürüme cihazı ile birlikte adım atmaya başladı. Bu, onun en büyük mutluluğu oldu. İlerleyen zamanlarda walker yürüme cihazı ve uzun bacak cihazıyla, kalça kaslarının da gücünün artması ve aktif harekete başlaması sayesinde cihazla yürümeye başladı. Bu en büyük sevincimiz oldu. İlerleyen yıllar içinde hatta felçliyken hamile kaldı. Herkes onun çocuğa bakamayacağını, doğuramayacağını düşünüyordu. Ama o yine yılmadı, yine 'Bu çocuğu doğurabilirim, ben bakabilirim' diye düşündü ve o dönemde de doğum yaptı. Yine biz doğum öncesi ve doğum sonrası rehabilitasyonlarımızla kendisine destek olduk."

Azim ve çaba ayağa kaldırıyor

Felçli hastalar için azim ve çabanın önemine dikkat çeken Dr. Tünerir, “Felçli hastalarda kişinin gayreti ve azmi, fizik tedavi ve rehabilitasyonunu tam yaptırıp bunun gücüne inanması çok büyük önem taşıyor. Biz de Fizyomer olarak deneyimli fizyoterapistlerimiz ve cihazlarımız ile hastalarımızın yeniden ayağa kalkmalarını sağlıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Felç olanlar umutlarını asla yitirmesinler. Umutlu ve azimli olsunlar. Fatma Hanım buna çok güzel bir örnek” diye konuştu.

Çağatay Gür

