Diğer
Kategoriler

12 yıl sonra sonra mutlulukları 3'e katlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 15 yıllık evli ve 1 çocuk sahibi İbrahim ve Hatice Tekelioğlu çifti, 12 yıl sonra üçüz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle bir anda 4 çocuk sahibi oldu.

12 yıl sonra sonra mutlulukları 3e katlandı

16 Ocak 2018 14:49
12 yıl sonra sonra mutlulukları 3'e katlandı - Tıkla İzle

Özel Letoon Hastanesi'nde üçüz bebek sahibi olan Tekelioğlu çifti, uzun zamandır beklentileri üçe katladı. 15 yıl önce hayatlarını birleştiren Hatice (33) ile İbrahim Tekelioğlu (36) çiftinin 12 yaşında erkek çocuklarından sonra hamile kalamadı. Tekelioğlu kız çocuk sahibi olabilmek için tedaviye başladı. Uzun süren tedavilerin sonunda hamile kalan Tekelioğlu'nun 34. haftada ikisi kız üçüz bebekleri dünyaya geldi. Tekelioğlu çifti çocuklara Ecrin, Ebrar ve Yunus Emre ismini verdi. Hastane çalışanları üçüzleri sürekli ziyaret edip meraklı gözlerle çocuklara bakıyor.

Anne Hatice Tekelioğlu, kız bebek için tedavisinin ardından üçüz bebeğin kendisine sürpriz olduğunu belirterek, "Tedavi sürecinde ve hamileliğimde yanımda olan herkese teşekkür ederim. Bebeklerimizin sağlıklı olmasını istiyorduk. Çok şükür sağlıkları yerinde. Kız bebek istiyorduk, üçüzlerimizin ikisi kız oldu. Annelik çok güzel bir duygu. Evlat sahibi olmak isteyen herkesin bu duyguyu tatmasını isterim" dedi.

Baba İbrahim Tekelioğlu ise, bebekleri sağlıklı olarak dünya geldiği için çok mutlu olduklarını ve üçüz bebek sahibi olma mutluluğunun tarif edilemez bir duygu olduğu söyledi.Baba Tekelioğlu, “İnşaat işçisi olarak çalışıyorum. Eşimle kendi aramızda hep şaka yapardık ‘Nasıl geçiniriz’ diye ama devletimizin de desteği var. Şimdi sadece onların sağlığını düşünüyoruz. İnşaatlarda çalışıyorum artık bir gün daha fazla çalışacağım. Üçüzlerin giderlerini de bu şekilde karşılayacağım” diye konuştu.

Çiftin tedavi sürecini takip eden Dr. Atilla Tonyalı da süreç hakkında şu bilgileri verdi: "Hastamızın bir tane oğulları vardı, kız çocuk istiyorlardı. Bizde hastanede tedaviye başladı. Bu sırada çocukta olmuyordu. Bu tedavi sürecinde gebelik fazla oluyordu bu hastada da üçüz tuttu sağlık durumları çok iyi" 

Murat Yalçın

Etiketler: muğla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç