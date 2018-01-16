12 yıl sonra sonra mutlulukları 3'e katlandı

Özel Letoon Hastanesi'nde üçüz bebek sahibi olan Tekelioğlu çifti, uzun zamandır beklentileri üçe katladı. 15 yıl önce hayatlarını birleştiren Hatice (33) ile İbrahim Tekelioğlu (36) çiftinin 12 yaşında erkek çocuklarından sonra hamile kalamadı. Tekelioğlu kız çocuk sahibi olabilmek için tedaviye başladı. Uzun süren tedavilerin sonunda hamile kalan Tekelioğlu'nun 34. haftada ikisi kız üçüz bebekleri dünyaya geldi. Tekelioğlu çifti çocuklara Ecrin, Ebrar ve Yunus Emre ismini verdi. Hastane çalışanları üçüzleri sürekli ziyaret edip meraklı gözlerle çocuklara bakıyor.

Anne Hatice Tekelioğlu, kız bebek için tedavisinin ardından üçüz bebeğin kendisine sürpriz olduğunu belirterek, "Tedavi sürecinde ve hamileliğimde yanımda olan herkese teşekkür ederim. Bebeklerimizin sağlıklı olmasını istiyorduk. Çok şükür sağlıkları yerinde. Kız bebek istiyorduk, üçüzlerimizin ikisi kız oldu. Annelik çok güzel bir duygu. Evlat sahibi olmak isteyen herkesin bu duyguyu tatmasını isterim" dedi.

Baba İbrahim Tekelioğlu ise, bebekleri sağlıklı olarak dünya geldiği için çok mutlu olduklarını ve üçüz bebek sahibi olma mutluluğunun tarif edilemez bir duygu olduğu söyledi.Baba Tekelioğlu, “İnşaat işçisi olarak çalışıyorum. Eşimle kendi aramızda hep şaka yapardık ‘Nasıl geçiniriz’ diye ama devletimizin de desteği var. Şimdi sadece onların sağlığını düşünüyoruz. İnşaatlarda çalışıyorum artık bir gün daha fazla çalışacağım. Üçüzlerin giderlerini de bu şekilde karşılayacağım” diye konuştu.

Çiftin tedavi sürecini takip eden Dr. Atilla Tonyalı da süreç hakkında şu bilgileri verdi: "Hastamızın bir tane oğulları vardı, kız çocuk istiyorlardı. Bizde hastanede tedaviye başladı. Bu sırada çocukta olmuyordu. Bu tedavi sürecinde gebelik fazla oluyordu bu hastada da üçüz tuttu sağlık durumları çok iyi"

Murat Yalçın