TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Eroğlu, 10 Aralık’taki bombalı saldırılarda şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi.

Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın son 13 yılda 145 milyar TL’lik bir yatırım yaptığını hatırlatarak, “Yani Bakanlığımızın bilhassa köklü kurumları var. Orman Genel Müdürlüğü, gerçekten şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Öbür taraftan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz, gerçekten, erozyonla ve çölleşmeyle mücadele yapıyor, dünyada takdir topluyor. Bunun dışında, bilhassa geçen yıl, 2015 yılı sonunda, 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nın ev sahipliğini Ankara’da yaptık ve bütün ülkeler, 179 ülke oy birliğiyle Türkiye’yi Dönem Başkanı seçti. Gerçekten, bu da takdir edilecek bir husus. Ayrıca, ormancılıkta bizim e-Türkiye ödüllerimiz var, 2 tane e-Türkiye ödülümüz var. İnşallah, 2023’e kadar dünyadaki her insan için bir fidanı yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 24 koruma alanının dünyada en iyi korunan alan unvanını, mükemmellik unvanını aldığını söyleyen Eroğlu, “Doğa Koruma ve Milli Parkların Apple Store’da uygulaması var, dünyada ilk dörde girdi yarışma neticesinde. Bu da gerçekten takdire değer. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz var. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü su havzalarıyla alakalı bütüncül bir yaklaşımla havza yönetim planlarını hazırlıyor, kuraklıkla mücadele ediyor, suyu kontrol ediyor. DSİ Genel Müdürlüğümüz Türkiye’nin gerçekten yüz akı bir kurum. Şu ana kadar suyu yönetti, barajlar, göletler, sulama tesisleri, hidroelektrik enerji üretimi, içme suyu temini, dere ıslahlarını yüz akıyla yaptı. Bunu da özetle vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Eroğlu, şöyle devam etti:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, şu anda bin 674 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonuyla bütün Türkiye’nin havasını yakından takip ediyor. Özellikle, teknoloji olarak şu anda Cebelitarık’tan Hazar Denizi’ne kadar bütün kara değil denizler de bizden soruluyor, onu da özellikle vurgulamak istiyorum.”

Orman alanlarının arttırdığını kaydeden Eroğlu, “Şu anda, son 12 yılda orman alanlarımız 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar arttı. Hatta, daha önce orman kadastrosu kendi başına çalışıyordu. Sonra biz orman kadastrosu ile tapu kadastronun çalışmalarını birleştirdik. Şu anda artık bunlar tescil edilmeye başladı. Yüzde 99 ormanların kadastro işlemleri tamamlandı, yüzde 82’si de tescil edildi. Yani artık ormanlarımızın tapusu var, ilk defa bu tapuyu biz hazırladık ve neticede inşallah 2016 yılı sonuna kadar bütün orman kadastrosunu tamamlayacağız” diye konuştu.

Orman servetinin 2002 yılında 1,2 milyar metreküpken, bugün 1,6 milyar metreküpe yükseldiğini söyleyen Eroğlu, "Ormanlara sadece ağaç dikmiyoruz. Daha önce orman teşkilatı -burada ormancı arkadaşlarım var, milletvekilleri var- sadece ormanlık alanlarda yani Türkiye’nin yüzde 27’sinde çalışma yapardı; ağaç dikimi, genelde çam, sedir dikimi, bunların korunması ve bir de yangınla mücadele için çalışma yapardı ama 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğünü bütün Türkiye’den, hatta Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, Orta Asya’dan sorumlu hale getirdik. Gerçekten, şu anda orman teşkilatı sadece ormanlık alanda çalışmıyor, yol kenarlarına fidan dikiyor. Mezarlıklara, mabetlere, okul bahçelerine, hastane yollarına yani nerede ağaç dikilecek yer varsa oraya ağaç dikiyoruz. Ayrıca, fidan üretimimiz fevkalade arttı. Şu anda, takriben 740 milyon fidanı üretiyoruz, toprakla buluşturuyoruz, hatta isteyen bütün belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara fidanları ücretsiz veriyoruz" dedi.