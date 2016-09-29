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120. Canton Fuarı, geliştirilmiş uluslararası pavyon sunuyor

Dünyanın önde gelen satıcılarına, alıcılar ve satıcılar arasında daha güçlü ve daha yakın bir işbirliği oluşturmak amacıyla tasarlanan geliştirilmiş uluslararası pavyon sağlamak amacıyla, 120'inci Çin İthalat ve İhracat Fuarının (Canton Fuarı) birinci ve üçüncü aşamaları düzenlendi.


29 Eylül 2016 10:15

Bu yılki gösterinin birinci aşaması, 15-19 Ekim tarihleri arasında ve üçüncü aşama ise 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Çin İthalat ve İhracat Fuarı Pazhou Kompleksi, Guangzhou'da gerçekleştirilecek. 20 bin metre karelik pavyon, altı bölüme ayrılacak ve 40'dan fazla ülke ve bölgeden gelen 600'ü aşkın yabancı firmaya ev sahipliği yapacak. Birinci aşamada elektronik aletler ve ev aletleri, yapı malzemeleri ve donanım, makine ve ekipmanlar sergilenirken üçüncü aşamada ise yiyecek ve içecek, ev gereçleri, tekstil malzemeleri ve kumaşlar sergilenecektir.

Ülkenin en iyi yabancı ürün satın alma platformu olan Canton Fuarı Uluslararası Pavyonunda Çin'deki global sergileyicilere daha fazla ticari fırsatlar sunuyor. Çinli perakende devi JD.com ve Suning, Carrefour ve Lotus gibi Çinli süpermarketler ve Vipshop gibi marka indirim sitelerini de içeren alıcılar, bu yıl özel olarak davet edilen önemli alıcılardan bazılarıdır. 2016 Sonbahar fuarı, Almanya, Güney Kore, Malezya, Tayland, Türkiye, Mısır ve Hindistan'dan uzun süredir katılım sağlayan gruplara ve Avustralya ve Pakistan'dan gelerek özel ürünlerini sahada gösterme fırsatına sahip olacak yeni katılımcılara ev sahipliği yapacaktır.
Bir sonraki ay gerçekleşecek sergi planlarına dair stratejilerini açıklayan Canton Fuarı Genel Müdür Yardımcısı ve Dış İlişkiler Görevlisi Liu Quandong şu ifadeleri dile getirdi: "Tedarikçilerin ve alıcıların katılımını sağlamak ve saha içi görüşmelerin etkinliğini arttırabilmek amacıyla geniş çaplı etkileşimli etkinlikler düzenledik. Çinli alıcıların yüzde 80'den fazlası son fuarda istedikleri ithal ürünleri bulma şansına sahip oldular. Global işbirliği ağımızı sürekli genişleterek ticari kaynaklar bulmaları ve şirketlerinin tanıtımlarını yapabilmeleri için hem yerli, hem de yabancı firmalara daha fazla fırsat yaratmayı umut ediyoruz". 


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