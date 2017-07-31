120 çocuk Kur’an-ı Kerim öğrendi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Hacıbekir Mahallesi’ndeki Kültür Merkezi ile Kadın Yaşam Merkezinde çocuklar için Kur’an kursu açıldı. İpekyolu Müftülüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen iki aşamalı eğitimlerin ilk etabı yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu 8 ile 10 yaş arasındaki çocuklar oluştururken, kursun ilk etabını başarıyla tamamlayan 120 kursiyer de Kur’an-ı Kerimi öğrendi.



Açılan kurslardan dolayı ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bağlı, “Okulların kapanmasıyla birlikte 2 Kur’an kursu açtık. Kurslara ilgi oldukça yoğun, ailelerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Kursumuz ilk mezunlarını verdi. 120 çocuğumuz Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Yeni kayıtların ardından 2’inci dönem eğitimlerimize başladık” dedi.