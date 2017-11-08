120 yıllık ömür hayal değil

İstanbul’da bulunan özel hastanede çalışan bir grup doktor ‘Stop Aging’ programıyla kişilerin genomik haritasını çıkararak yaşlanmanın ertelenebileceğini ve insan ömrünün uzatılmasının mümkün olduğuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gürsel Turgut,’’ ‘Stop Aging’ programıyla özellikle yaşlanmaya bir ameliyat ya da ofis ortamında uygulanan tedavi yöntemleri açısından değil, tamamıyla biyolojik yaşın ve çevresel etkilerin özellikle 18 yaş sınırına getirilerek yaşlanmanın engellenmesi, deformasyonun durdurulması, vücutta sağlıklı bir şekilde yaş almanın sağlanması için özellikle omik, genomik, metamobolik tıp alanlarının olanaklarını kullanarak farklı bir yaşlanmaya farklı bir konseptle, bir bütüncül yaklaşımla yaşlanmanın engellenmesi, sağlıklı yaşamanın sağlanmasını hedeflendiği bir program başlatıyoruz. Tek bir doktorun takip ettiği bir program değil bu. Yaklaşık olarak 5 ile 8 doktorun bir konsey mantığı içerisinde hastayı aldığı ve etraflıca değerlendirdiği tüm yaşamının kişiye özel olarak metabolik tarafını, biyolojik yaşını ve biyokimyasal yapısını incelenerek kişiye özel ilaçların tasarlandığı tanı ve tedavi planlaması dediğimiz bir plan dahilinde yaptığımız bir program’’ ifadelerini kullandı.

120 yaşına kadar yaşanılabileceğini ifade eden Turgut, “100 yaşına kadar şuan ki imkanlarla yaşamak mümkün. Önemli olan sizin öngören tıp alanının mümkün olduğunca kullanarak sizin genetik olarak ilerleyen yıllarda hangi hastalıklarla karşılaşacağınız önemli bir bölümünü önceden saptayabiliyorsunuz. Klinik değerlendirmelerle kendinizi kontrol ettirerek hangi hastalıklarla karşılaşacağınızı yakalayıp engelleyebiliyorsunuz. Hastalıklara yakalanmanızı durdurduğunuz anda, stresi de azaltırsanız, kendi metabolik ve hormonal yapınıza uygun beslenmenizi sağlarsanız, sporunuzu yaparsanız, aktif yaşam içerisinde yer alırsanız elbette 100 değil 120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’’ şeklinde konuştu.

Yaşlanmanın bir kök hücre hastalığı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdal Karaöz,’’ ‘Stop Aging’ denen bir program başladı. Hayatımı kök hücrelerle geçirmiş, kök hücre tabanlı tedavilerle geçirmiş bir bilim insanı olarak şunu söylemek istiyorum. Yaşlanma bir kök hücre hastalığıdır. Bizim vücudumuzun içerisindeki bütün organların içerisinde işlevsel hücreler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra her organın içerisinde bizim kök hücre diye adlandırdığımız az sayıda hücreler var. Yaşamımız boyunca aslında bütün organlarımızda bir yıkım ve bir yapım vardır. Yaşlanmada aslında yaşamımız boyunca

biriktirdiğimiz olumsuz faktörler kök hücreleri etkileyerek onların fonksiyonlarını, işlevlerini yerine getirmesini engelledikleri için ellerimiz buruşur, saçlarımız beyazlaşır. Yaşlılığın o bütün patofizyolojik özelliklerini göstermeye başlarız. Biz yaşlanmanın kök hücreyle alakalı bir hastalık olduğunu düşünmekteyiz’’ diye konuştu.

Kişiye özel ilaç tasarımı geliştirdiklerini belirten Klinik Aromaterapi Uzmanı Aslı Yazıcıoğlu,’’ ‘Stop Aging’ programıyla kişilerin hem biyokimyasal hem de genetik profilleri detaylı bir şekilde çıkıyor. Belirlenen sonuçlara, verilere göre kişiye özel ilaç tasarımı veya aktif kozmetik tasarımı yapıyoruz. Kişilere aktif bir şekilde stres yönetimi yaptırıyoruz’’ diyerek program hakkında bilgi verdi.

Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar