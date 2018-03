120 yıllık Osmanlı yemini tekrar dillerde

2. Abdulhamid Han’ın vazgeçilmezleri arasında olan Ertuğrul Süvari Alayı, bundan 120 yıl önce Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gelerek ‘Bismihu’ ile başlayan yemini ediyordu. Söğütlü gençler de bir asırdan fazla yıldır tekrar edilmeyen bu geleneği tekrar hayata geçirdi. Söğütlü gençlerden Çetin İkiz’in öncülüğünde gerçekleşen yemin töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Söğüt Belediyesi Tören Alanı’nda bulunan yüzlerce kişi alay yeminini etti. Törende İHA mikrofonuna konuşan Çetin İkiz, ilerleyen yıllarda da düzenledikleri etkinliğin devam edeceğini söyledi. İkiz, “İnşallah bugün yaklaşık 120 yıl önce Ertuğrul Alayı’na katılmak üzere giden dedelerimizin gitmeden önce Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanına gelerek gerçekleştirmiş oldukları Bismihu ile başlayan yemini etmişler. Bizlerde yaklaşık 120 yıl sonra onların torunları olarak, bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi adına burada bu meydanda inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Katılım güzel. Aslına bakarsanız bu bir prova şeklinde de olabilir. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu şekilde torunları olarak bizlere bırakılan bu geleneği devam ettirebiliriz. Buradaki asıl amaç gençliğin artık ruhunun canlanması, ecdadımızın bize bıraktıklarına sahip çıkabilmek inşallah. Allah nasip ederse katılan her kişiyle, hep birlikte o alay yeminini gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de ön saflarda o döneme ait kıyafetleri giymiş arkadaşlarımız da olacak. Her hangi bir siyasi parti, her hangi bir dernek adına değil tamamen biz söğüt gençleri olarak yapıyoruz. Mevla bizi çıktığımız bu kutlu yolda utandırmasın. İnşallah bundan sonra devamı gelir” diye konuştu.

“Reisin bir işareti bize yeter”

Tören alanında alp kıyafetlerini giyerek Kayı Boyu Bayrağı’nı taşıyan 15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergün ise, “Atalarımızın bize bıraktığı miraslarına sahip çıkabilmek için bizim peşimizden gelecek nesillere taşıyabilmek için inşallah her yıl bunun tekrarını yapmaya çalışacağız. Bu ilki inşallah bir daha ki sene daha güzel olacak, daha iyi olacaktır. Ben 15 Temmuz gazisiyim. Bunu ben ilk defa yapıyorum. Arkadaşlar davet etti, biz 15 Temmuz gazileri olarak İstanbul’dan buraya geldik, katılım sağlıyoruz. Aşağı yukarı 7-8 aydır bu kıyafetlerle Silivri’ye 15 Temmuz davalarına gidiyoruz. Görselde olsa bizim vatandaşımız görsün, atalarımızın giydiği kıyafetler bunlar. İslamiyet’in yayıldığı yer söğüttür. Ertuğrul gazi dedemizin türbesi buradadır. Şeyh Edebali hazretlerinin türbesi buradadır. Bütün Türk milletine seslenmek istiyorum. Diyorum ki; İslamiyet buradan yayıldı. Buyurun gelin Ertuğrul Gazi dedemizin ziyaret edin, birer Fatiha da sizler okuyun. Allah Türk milletini korusun. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin” dedi.

Son olarak Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir işaretini beklediklerini aktararak şunları söyledi:

“Allah Afrin’deki asker kardeşlerime güç kuvvet versin. Biz buradayız. Her zaman onların arkasındayız. Reis Cumhurbaşkanımız bize bir işaret versin. Bekliyoruz. Reisin bir işareti bize yeter. Canımız kanımız feda olsun vatanımıza.”

Diğer yandan düzenlenen yemin töreni mehter marşlarının okunması ve pilav ikramıyla son buldu.

