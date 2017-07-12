12.00 ile 15.00 saatleri arasına dikkat!

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gözdem Kaykı, sıcak günlerde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Kaykı, "Öncelikle güneşin çok fazla tepede olduğu 12.00 ile 15.00 saatleri arası çok fazla dışarıda bulunmamak gerekiyor. Güneşe çıkıldığı zaman mutlaka koruyucu gözlük, şapka veya güneş kremi gibi önlemler almamız lazım. Yine çok fazla sıcak zamanlarda sıvı kaybı çok aşırı miktarda olabiliyor. Bu özellikle küçük bebekleri çok etkileyebilmekte, o yüzden bol sıvı gıdalar alınması gerekir. Fakat sıvı gıdalardan kastımız, güvenliğini bildiğimiz su veya evde hazırladığımız meyve suları. Herhangi çok gazlı içecekler ya da paketli gıdalar, abur cubur, cips ve çikolata gibi şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Aldığımız besini de nasıl saklamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Çok sıcakta bozulma olabiliyor. Çeşitli et ürünleri ve diğer süt ürünleri gibi bunlara da dikkat edip öyle çocuklara vermek gerekir” diye konuştu.

Feyzullah Taş