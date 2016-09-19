Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 120'inci Canton Fuarı, Katar Havayollarıyla işbirliği yapıyor

120'inci Canton Fuarı, Katar Havayollarıyla işbirliği yapıyor

Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Canton Fuarı), Katar Havayolları şirketini 120'inci Canton Fuarının resmi ortağı olarak duyurdu.


19 Eylül 2016 10:08

Guangzhou'ya yapılacak gidiş-geliş seyahatlerine ilişkin çekiliş, 4 ve 5 Eylül 2016 tarihlerinde sırasıyla Ürdün ve BAE'de gerçekleştirilen uzaktan video konferansları esnasında yapıldı. Kampanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Kenya ve Güney Afrika'nın da yer aldığı 13 Orta Doğu ülkesi ve 12 Afrika ülkesinden oluşan toplam 25 şehre hitap etmektedir. Uçak bileti ayrıcalığı, kabin sınıfına bağlı olarak yüzde 20'ye varan indirim sağlıyor.

Canton Fuarı Dış İşler Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Liu Quandong şöyle konuştu: "Canton Fuarı, Qatar ile güçlü bir bağa sahiptir. Her iki şirkette misafirlerine yüksek kalitede hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Havayolu şirketi ile olan işbirliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki alıcılara daha konforlu, güvenli ve ekonomik ziyaret deneyimi yaşatacaktır."

Kampanyaya katılmak için fuarın resmi web sitesindeki 'Best' platformuna giriş yapılarak iletişim bilgilerini doldurulması gerekiyor. Daha sonra havayolu şirketinin resmi web sayfası vasıtasıyla bilet satın alırken kullanabilecek promosyon kodunu temin ediliyor. 

Etiketler: Canton Fuarı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Katar Havayolları


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!