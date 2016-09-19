Guangzhou'ya yapılacak gidiş-geliş seyahatlerine ilişkin çekiliş, 4 ve 5 Eylül 2016 tarihlerinde sırasıyla Ürdün ve BAE'de gerçekleştirilen uzaktan video konferansları esnasında yapıldı. Kampanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Kenya ve Güney Afrika'nın da yer aldığı 13 Orta Doğu ülkesi ve 12 Afrika ülkesinden oluşan toplam 25 şehre hitap etmektedir. Uçak bileti ayrıcalığı, kabin sınıfına bağlı olarak yüzde 20'ye varan indirim sağlıyor.

Canton Fuarı Dış İşler Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Liu Quandong şöyle konuştu: "Canton Fuarı, Qatar ile güçlü bir bağa sahiptir. Her iki şirkette misafirlerine yüksek kalitede hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Havayolu şirketi ile olan işbirliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki alıcılara daha konforlu, güvenli ve ekonomik ziyaret deneyimi yaşatacaktır."

Kampanyaya katılmak için fuarın resmi web sitesindeki 'Best' platformuna giriş yapılarak iletişim bilgilerini doldurulması gerekiyor. Daha sonra havayolu şirketinin resmi web sayfası vasıtasıyla bilet satın alırken kullanabilecek promosyon kodunu temin ediliyor.