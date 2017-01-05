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121 gemiden 604 bin ton hurda çelik elde edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Türk Gemi Geri Dönüşüm Sektörü, 604 bin ton hurda çeliği ekonomiye kazandırdı.

121 gemiden 604 bin ton hurda çelik elde edildi

05 Ocak 2017 12:13

Türk Gemi Geri Dönüşüm Sektörü, 2015 yılını 602 bin ton üretim ile kapatırken, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bir önceki yılın verileri aşılan sektörde, 2016 yılında 604 bin ton hurda çeliği ekonomiye kazandırıldı. Uluslararası şirketlerin dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte petrol arama faaliyetlerinde kullandığı yüzer sondaj platformlarını faaliyet dışı bıraktığına dikkati çeken Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, petrol sektöründe yaşanan krizi fırsata çevirdiklerini söyledi. Geri dönüşüme kazandırılan platformlar sayesinde sektör olarak her hangi bir kayıp yaşamadıklarını anlatan Başkan Adem Şimşek, “Hedefimizde bir milyon ton hurda çelik üretimi vardı. Ancak dünya konjonktürü ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklar buna izin vermedi. Olası bir krizin önüne geçmek adına son iki yılımızı bu şekilde değerlendirdik. Elbet dünyadaki tüm platformları sökecek değiliz. Bunun için de gerekli önlemi aldık. Önümüzdeki süreçte savaş gemilerine yöneleceğiz. Kaldı ki bunun ilk adımını attık. Şu an tesislerimizde İngiltere donanmasına ait dev bir uçak gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor. Belirlenen hedefe ulaşılamadıysa da, tesislerimizde faaliyet gösteren firmalarımız 2016 yılını kayıpsız bir şekilde tamamladılar. Öte yandan yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiği tesislerimizde personel eksiltilmesine gerek görülmemesi de sevindiricidir. Yolumuza devam ediyoruz. Daha güçlü Türkiye için elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Daha önce önümüze bir hedef koyduk. ‘Hedefimiz 1 milyon ton’ dedik. Ve bu konuda bir sapma yok" dedi.

121 ADET GEMİ SÖKÜLDÜ

2016 yılının detaylı verilerini de paylaşan Başkan Adem Şimşek, 53 adet kuru yük gemisi, 14 adet yüzer petrol arama platformu, 9 adet tanker, 11 adet muhtelif ülkelerin deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ve 34 adet diğer tipteki deniz taşıtları olmak üzere toplamda 121 adet geminin geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. 170 bin ton kuru yük gemilerinden, 186 bin ton petrol platformlarından, 62 bin ton tankerlerden, 22 bin ton askeri gemilerden ve 165 bin ton diğer tipteki deniz taşıtlarından olmak üzere toplamda 604 bin ton hurda çeliğin ekonomiye kazandırıldığını anlatan Başkan Şimşek, şöyle devam etti:

"Ayrıca, 2016 yılında hurda gemilerden kaynaklanan 12 bin ton sıvı ve katı atığın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetim Yönetmeliği kapsamında lisanslı tesislere sevk edilerek enerji olarak geri kazanımı sağlanmıştır."

(İHA)

Etiketler: Adem Şimşek, GEMİSANDER, hurda, Türk Gemi Geri Dönüşüm Sektörü


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