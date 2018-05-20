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121 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile gitmek isteyen 121 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.

121 kaçak göçmen yakalandı

20 Mayıs 2018 18:57

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Babakale köyü 2 mil açıklarında iki ayrı grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik 'TCSG 81' Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda Suriye, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu, 64’ü çocuk, 24’ü kadın olmak üzere toplam 121 kaçak göçmen yakalandı. 'TCSG 28' ve 'TCSG 81' Botları ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Erdinç
 

 

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