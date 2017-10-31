122 bin anneye 39 milyon avro bakım ödemesi yapıldı

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ev hizmetlerinde çalışanların kayıtlı istihdamının geliştirilmesine yönelik politikalar ortaya konması ve ayrıca doğum izni sonrası kadınların yeniden istihdama dönmelerini teşvik edecek politikaların geliştirilmesini hedefleyen Strateji Belgesi kapsamında birer yasa tasarısı toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ev hizmetlerinde çalışanların kayıtlı istihdamının teşvik edilmesine yönelik yasal düzenleme önerileri ile doğum izni sonrası kadınların yeniden istihdama dönmelerinin teşvik edilmesine yönelik öneriler toplantılar sırasında görüşülmüş ve bu kapsamda bir yasa değişiklik önerileri taslağı hazırlanarak Strateji Belgesi Çalışması'na eklenmiştir" denildi.

Bakıcı anneler denetlendi

'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin Ekim ayında bitecek olması nedeniyle kesin kayıtlar Ağustos ayı itibariyle durdurulduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayı kesin kayıt sayısı ise 7 bin 410’dur. Faydalanıcı annelerimizin istihdam ettikleri bakıcıların fiilen bakım hizmetini yerine getirip getirmediğini ve bakım hizmetinin kalitesini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen ev ziyaretleri kapsamında, Temmuz ve Ağustos aylarında beş ilde toplam bin 324 denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bakıcı maaş ve primlerini zamanında ve usulüne uygun yapan tüm proje faydalanıcısı annelere 2017 Mayıs, Haziran ve Temmuz hak ediş dönemleri için mali destek ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayında 7 bin 656, Haziran ayında 7 bin 449 ve Temmuz ayında 6 bin 981 kişiye ödeme yapılmış olup, toplamda 7 milyon 227 bin 774 avro hibe desteği verilmiştir. Proje mali destek ödemelerinin başlangıcı olan 2015 yılı Temmuz ayından Eylül 2017 sonuna kadar 122 bin 332 kişiye toplamda 38 milyon 909 bin 906 Avro mali destek ödemesi olarak dağıtılmıştır. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir."

