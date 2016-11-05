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122 yaşındaki Fidan nineden uzun yaşamanın sırları...

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde yaşayan 122 yaşındaki Fidan Özcan, uzun yaşamanın sırrını başta yoğurt olmak üzere doğal hayvansal gıdalara bağlıyor.

122 yaşındaki Fidan nineden uzun yaşamanın sırları...

05 Kasım 2016 10:39

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oğluyla birlikte yaşayan ve 3 kez evlenen 122 yaşındaki Fidan Özcan’ın bu evliliklerden 10 çocuğu oldu. Fidan ninenin bir çocuğu 100 yaşında hayatını kaybetti, geriye kalan 9 çocuğundan 42 torunu bulunuyor. Fidan nine, uzun yaşamasının sırrını başta yoğurt olmak üzere tükettiği doğal hayvansal gıdalara bağlıyor.

Bu yaşına rağmen ciddi sağlık problemi yok
Yaşına rağmen çok ciddi sağlık problemi olmayan Fidan ninenin sadece gözlerinde görme problemi bulunuyor. Torununun desteğiyle yürüyen Fidan nine, her sabah dışarı çıktığında dua etmeyi de ihmal etmiyor. Türkçe bilmeyen Fidan nine, “10 çocuğum vardı biri öldü. Torunlarımın sayısını bilmiyorum” diyor.

En çok yoğurdu sevdiğini belirten Fidan nine, “Gündüz iki öğün yemek yiyorum. Sabahları yoğurt, öğleyin de bütün yemekleri yiyebiliyorum. Sabah kahvaltıda yoğurt, çökelek yerdik. Öğlen ve akşam da yöresel yemeklerden olan sırım yerdik" şeklinde konuştu. 

Ninesini çok sevdiğini belirten torunlarından Özlem Öztürk, “122 yaşında olması bizleri onurlandırıyor. Ninemizi çok seviyoruz. Kaybetmeye korkuyoruz. Ben de babam da kendisini çok seviyoruz” diye konuştu.

Gelinlerinden Beser Öztürk ise, “Kaynanam yağ, çökelek, ayran ve yoğurt tüketiyor” diye konuştu. 

Ercan Topaç

Etiketler: Fidan nine, Tunceli


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