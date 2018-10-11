124 Boko Haram militanı etkisiz hale getirildi

Afrika medeniyetinin önemli merkezlerinden Çad Gölü'nün etrafında yaşayan halka dehşet saçan Boko Haram örgütüne yapılan operasyonlar devam ediyor. Çad, Nijerya, Nijer ve Kamerun'un birlikte oluşturduğu Boko Haram ile mücadele kuvvetleri, farklı noktalara düzenledikleri saldırılarla teröristlere darbe vurdu. Operasyonlarda, Nijeryalı askerler 76 Boko Haram teröristini öldürürken, Çad kuvvetleri 48 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda 8 Çadlı ve 7 Nijeryalı asker hayatını kaybetti.

KARŞI SALDIRILAR DA ÖNLENDİ

Koalisyon kuvvetlerinin saldırısının ardından karşı saldırı düzenleyen Boko Haram militanları, Kaiga Kindji köyündeki askerlere saldırdı. Saldırı askerler tarafından püskürtüldü. Nijerya makamlarının son yaptığı açıklamalara göre Boko Haram ülkenin kuzeyindeki bölgelere geri çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen militanlar, Borno'daki Sambisa Ormanı bölgesinde faaliyet gösteriyor ve sık sık sivillere saldırı düzenliyor.

8 YILDA 20 BİN ÖLÜ, 2,6 MİLYON MÜLTECİ

2015 yılında DEAŞ'a bağlılık sözü veren Boko Haram, 2009 yılından beri 20 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Terör yüzünden 2,6 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sivil toplum kuruluşlarının yayınladıkları rapora göre 11 milyon Nijeryalı acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.