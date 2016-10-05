2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adana'da ilçe milli eğitim müdürlükleri okullarda 8 ay boyunca asgari ücretle temizlik görevlisi ve başka konumlarda istihdam etmek üzere işçi alacağını duyurdu.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu pozisyonda 125 işçi alacağını, başvuruların Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi'ne yapılacağını duyurdu. Yapılan bu duyuru üzerine kısa sürede 125 kişilik işe 2 bin 600 kişi başvurdu. Başvuru yapan şahıslar sabahın erken saatinde mülakata girmek için halk eğitim merkezinin bahçesini doldurdu. Başvuru çok olunca içeri bir an önce girmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı. Kimi erkek, kimi kadın, kimi yaşlı, kimi genç herkesin umudu 8 ay boyunca asgari ücretli çalışabileceği bir işe girmekti. Çoğu kadın sabahın erkek saatinde çocuklarıyla birlikte işe girme umuduyla halk eğitim merkezine gelerek bekledi.

Beklemekten yorulan bazı vatandaşlar bahçe içerisinde kaldırım taşlarının üzerine oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Vatandaşlar işsiz oldukları için mecbur kaldıklarından başvuru yaptıklarını, sabahın erken saatlerinde buraya gelerek işe girebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Fatih Keçe



