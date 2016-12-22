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125 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ayrı ağılın çatısının çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu.

125 küçükbaş hayvan telef oldu

22 Aralık 2016 22:23

Mut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırkkavak ve Köselerli mahallelerinde bulunan 2 ağılın çadır çekili çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle küçükbaş hayvanların üzerine çöktü.

Çöken ağılın içinde bulunan küçükbaş hayvanlardan 125'i çöken çatının altında kalarak telef oldu. İlçeye bağlı Kırkkavak Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Remzi Baştuğ'nun 45, Köselerli Mahallesi’nde besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Yavuz'un ise 80 hayvanı telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı öğrenildi. 

Hasan Çetin


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