Mavi-siyahlı kulüp profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 127 takım arasında puanı bulunmayan, galibiyet alamayan ve en fazla gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de bu sezon toplam 127 takım ter döküyor. Bu takımlar arasında galibiyeti bulunmayan, puan ile tanışamayan ve en fazla gol yiyen takım olarak Kayseri Erciyespor ön plana çıkıyor.

Bir dönem Süper Lig'de üst sıraları kovalayan, Türkiye Kupası'nda final oynayan ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden mavi-siyahlı takım, yaşadığı yönetim sıkıntıları nedeniyle adeta 127 takım arasında dibe demir atmış durumda. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kayseri temsilcisi oynadığı 21 maçta galibiyet yüzü göremedi. İki kez berabere kalan ekip 3 puan silme cezası aldığı için -1 puanda bulunuyor. Buna karşılık Kayseri Erciyesspor kalesinde gördüğü 66 gol ile tüm liglerin en fazla gol yiyen takımı konumunda. Maç başına 3.14 gol yeme ortalamasına sahip olan Kayseri Erciyesspor, aynı zamanda liglerin en genç kadrosuna sahip. Sezon başında transfer yasağı gelen kulüp sadece altyapıdan aldığı isimler ile yoluna devam edebiliyor.

Profesyonel liglerde puan ile tanışamayan Kayseri Erciyesspor dışında takım bulunmazken, liglerine göre en fazla gol yiyen takımlar ise şöyle:

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor (40)

TFF 1. Lig: Mersin İdman Yurdu (39)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup: Ofspor (34)

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup: Kayseri Erciyesspor (66)

Spor Toto 3. Lig 1. Grup: Kütahyaspor (37)

Spor Toto 3. Lig 2. Grup: Dardanelspor (36)

Spor Toto 3. Lig 3. Grup: Orduspor (40)

Erhan Kan

