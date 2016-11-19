Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 12'nci Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması birincileri belli oldu

12'nci Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması birincileri belli oldu

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen 'Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması' birincileri belli oldu.

12nci Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması birincileri belli oldu

19 Kasım 2016 10:19

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen 'Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması' birincileri belli oldu. Adres Patent ve 'mobilyamarka.com'un sponsoru olduğu yarışmada, 6 farklı kategori birincisine başarı sertifikası ve toplam 84 bin lira ödül, tasarım haklarının korunması için finale kalan projelerin sahiplerine de Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylı Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi verildi. Yarışmanın birincileri MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, dünyaca ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Federico Delrosso, MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Erdoğan, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş'ın katıldığı törende açıklandı.
MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yarışmada 'Hizmet Sponsoru' olan Adres Patent adına Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut' ve 'İnternet Sponsoru' olan 'mobilyamarka.com' adına da Adres Patent Satış ve Pazarlama Müdürü Derya Kılıç'a sponsorluk ödüllerini takdim etti.
Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, yaptığı açıklamada öğrencilere verecekleri desteği sürdüreceklerini söyledi. Akbulut, "MOSDER'in düzenlediği tasarım yarışması, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmasının güzel bir örneği. Öğrenci ve akademisyenler bilgi-birikimlerini bu yarışma vesilesiyle sunabiliyorlar. Üretici firmaların ürünleri prototip aşamasında sergilemesi, bununla birlikte ürünlerin endüstriyel tasarım haklarının Adres Patent aracılığıyla koruma altına alınması sadece ödül kazanan öğrenciler için de değil yarışmaya katılan tüm öğrenciler için oldukça güzel bir fırsat. Adres Patent olarak, ticari faaliyet gösteren firmaların ve tasarımcıların ürünlerini endüstriyel tasarımla koruma altına alma konusunda verdiğimiz kapsamlı hizmetler ile ilgili olarak bu yarışma vesilesiyle verdiğimiz desteği geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilere, sorumluluk projesi kapsamında vermeye devam edeceğiz" dedi.
Yarışma sonuçlarına göre, Oturma-Dinlenme kategori birincisi 'Beatle' ile Kocaeli Üniversitesinden Nur Eryılmaz ile Burak Aykan, Depolama-Koruma-Düzenleme kategori birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 'Virgo' ile İrem Kaydu, Tamamlayıcı Mobilya ve Aksesuar kategori birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 'Based' ile Ümit Işık, Genç Odası kategori birincisi 'Füzyon Çalışma Masası' ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Sinan Altun, Uyuma kategori birincisi 'Daidalus' ile Marmara Üniversitesinden Pınar Özer-Jülide Nesrin Dindar-Özlem Kale, Engelliler için Ev Mobilyası kategori birincisi 'Circle' ile İzmir Ekonomi Üniversitesinden Tuğçe Çelimli oldu.
2005 yılından günümüze her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasına bugüne kadar 3 binden fazla proje katıldığı 12 yıllık süreçte bugüne kadar toplam 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldığı bildirildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!