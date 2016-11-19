Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen 'Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması' birincileri belli oldu. Adres Patent ve 'mobilyamarka.com'un sponsoru olduğu yarışmada, 6 farklı kategori birincisine başarı sertifikası ve toplam 84 bin lira ödül, tasarım haklarının korunması için finale kalan projelerin sahiplerine de Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylı Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi verildi. Yarışmanın birincileri MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, dünyaca ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Federico Delrosso, MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Erdoğan, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş'ın katıldığı törende açıklandı.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yarışmada 'Hizmet Sponsoru' olan Adres Patent adına Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut' ve 'İnternet Sponsoru' olan 'mobilyamarka.com' adına da Adres Patent Satış ve Pazarlama Müdürü Derya Kılıç'a sponsorluk ödüllerini takdim etti.

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, yaptığı açıklamada öğrencilere verecekleri desteği sürdüreceklerini söyledi. Akbulut, "MOSDER'in düzenlediği tasarım yarışması, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmasının güzel bir örneği. Öğrenci ve akademisyenler bilgi-birikimlerini bu yarışma vesilesiyle sunabiliyorlar. Üretici firmaların ürünleri prototip aşamasında sergilemesi, bununla birlikte ürünlerin endüstriyel tasarım haklarının Adres Patent aracılığıyla koruma altına alınması sadece ödül kazanan öğrenciler için de değil yarışmaya katılan tüm öğrenciler için oldukça güzel bir fırsat. Adres Patent olarak, ticari faaliyet gösteren firmaların ve tasarımcıların ürünlerini endüstriyel tasarımla koruma altına alma konusunda verdiğimiz kapsamlı hizmetler ile ilgili olarak bu yarışma vesilesiyle verdiğimiz desteği geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilere, sorumluluk projesi kapsamında vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yarışma sonuçlarına göre, Oturma-Dinlenme kategori birincisi 'Beatle' ile Kocaeli Üniversitesinden Nur Eryılmaz ile Burak Aykan, Depolama-Koruma-Düzenleme kategori birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 'Virgo' ile İrem Kaydu, Tamamlayıcı Mobilya ve Aksesuar kategori birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 'Based' ile Ümit Işık, Genç Odası kategori birincisi 'Füzyon Çalışma Masası' ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Sinan Altun, Uyuma kategori birincisi 'Daidalus' ile Marmara Üniversitesinden Pınar Özer-Jülide Nesrin Dindar-Özlem Kale, Engelliler için Ev Mobilyası kategori birincisi 'Circle' ile İzmir Ekonomi Üniversitesinden Tuğçe Çelimli oldu.

2005 yılından günümüze her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasına bugüne kadar 3 binden fazla proje katıldığı 12 yıllık süreçte bugüne kadar toplam 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldığı bildirildi.

