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13 akaryakıt şirketine 3 milyon 302 bin lira ceza verildi

13 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 302 bin 730 lira ceza verildi.

13 akaryakıt şirketine 3 milyon 302 bin lira ceza verildi

21 Temmuz 2017 11:15

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre akaryakıt firmalarına ceza yağdı. İlanda yar alan bilgilere göre, lisans iptali sonrasında akaryakıt alım satım faaliyeti, lisansa kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, LPG Sorumlu Müdür Belgesini ibraz etmeme, mevzuatla belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırmama, lisans almaksızın madeni yağ üretimi gibi sebeplerle 13 akaryakıt şirketine, bin 766 lira ile 1 milyon 208 bin lira arasında değişen miktarlarda, toplam 3 milyon 302 bin 730 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca, benzer sebeplerle 6 şirketten de yazılı savunma istendiği belirtildi. 

Etiketler: 13 akaryakıt şirketi, ceza


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