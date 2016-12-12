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13 Aralık 2016 İstanbul'da okullar tatil mi? -ÖĞREN-

İstanbul'da oturan milyonlarca vatandaş yarın okullar tatil mi merak ediyor? Soğuk ve karlı havanın Batı'ya kayması ile birlikte İstanbul'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki yarın 13 Aralık 2016 okullar tatil mi?

13 Aralık 2016 İstanbulda okullar tatil mi? -ÖĞREN-

12 Aralık 2016 09:37

Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da kar yağışı başlanmasıyla birlikte Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerden kesin bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk hava Batı'yı etkisi altına alıyor. İstanbul da dahil olmak üzere bir çok ilde kar yağışı bekleniyor. Okullar tatil mi sorusuna yanıt herhangi bir kurumdan gelmiş değil. İstanbul Valisi Şahin konu ile ilgili açıklama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz. Kar yağışının etkisine göre 13 Aralık 2016  tatil konusu belli olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Kar yağışının başlayacağı tarih İstanbul'da merakla bekleniyor. Yağışların başlamasıyla birlikte şehrin akışında yaşanacak problemler endişeyle beklenirken, öğrencilerin kar tatili merakı her sene olduğu gibi bu yıl da devam ediyor.

İL İL YURTTA HAVA DURUMU
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

 

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, Giresun, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: İstanbul, kar yağışı, okul, tatil


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