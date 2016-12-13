Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olmak üzere Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışlı olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 4