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13. Asya-Avrupa Zirvesi başladı

Myanmar’da düzenlenen 13. Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM) dışişleri bakanları düzeyinde başladı.

13. Asya-Avrupa Zirvesi başladı

20 Kasım 2017 13:56

Myanmar’ın başkenti Nepido’da bugün Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Toplantıda Avrupa delegasyonunun başkanlığını Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yapıyor. Ev sahipliğini Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi’nin yaptığı zirveye 51 ülkeden bakanlar katılıyor.

AB Temsilcisi Mogherini, Suu Çi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile zirve kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Katılımcılar, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

 

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