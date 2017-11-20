13. Asya-Avrupa Zirvesi başladı

Myanmar’ın başkenti Nepido’da bugün Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Toplantıda Avrupa delegasyonunun başkanlığını Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yapıyor. Ev sahipliğini Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi’nin yaptığı zirveye 51 ülkeden bakanlar katılıyor.

AB Temsilcisi Mogherini, Suu Çi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile zirve kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Katılımcılar, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.