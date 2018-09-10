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13 binbaşı hakkında gözaltı kararı

13 binbaşı hakkında gözaltı kararı
13 binbaşı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3’ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 13 binbaşı hakkında 10.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir” denildi.  

Seyid Fatih Poyraz
 

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