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13 DEAŞ üyesi tutuklandı

Bursa'da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan DEAŞ üyesi 13 terör zanlısı tutuklandı.


03 Şubat 2017 17:13

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlarda Suriye'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere hazırlanan yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına almıştı. İzmir polisi ile koordineli yapılan operasyonda Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu şahısların, sahte Suriyeli kimliği kullandığı belirlendi. Terörle Mücadele ekipleri Görükle Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla kiralık evde kalan 13 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadelerinde, çatışma bölgelerine gitmek için Bursa'da evlerde kaldıklarını itiraf eden terör örgütü üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Etiketler: DEAŞ


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