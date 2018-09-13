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13 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

13 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?
13 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Samsun, Çorum, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu 37  

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