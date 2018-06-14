Diğer
Kategoriler

13 Filistinli yaralı Türkiye'ye getiriliyor!

Sağlık Bakanlığı,13 Filistinli yaralının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildiğini açıkladı

13 Filistinli yaralı Türkiyeye getiriliyor!

14 Haziran 2018 18:17

DETAYLAR GELİYOR

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç