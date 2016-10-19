Finansal anlamda zor günler geçiren Balıkesirspor’da geçmiş dönemlerde oynayan futbolcular kulüpten tahsil edemedikleri alacakları için FIFA’ya başvurdu. 13 futbolcu paralarını alamadıkları gerekçesi ile FİFA’ya müracaat ederken, 3 milyon 221 bin 600 Euro yabancı futbolculara ve 2 milyon 61 bin 959 lira ise Türk futbolculara Balıkesirspor’un borcu olduğu açıklandı.

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Balıkesirspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Umut Kırtıl yaptığı açıklamada, geçmiş yönetimlerin ve kendi dönemlerinde transfer edilen futbolcuların alacakları konusunda FIFA ve TFF’ye müracaat ettiklerini söyledi.

Sözlerine kaynak aradıklarını söyleyerek devam eden Kırtıl, "Balıkesirspor zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde de bizden önceki yönetimin transfer ettiği yabancı futbolculara olan transfer borçları var. Bunlarda FIFA’lık şu anda. FIFA’ya Ante Kulusic 980 bin Euro, Ermin Zec 350 bin Euro, Nuno Andre Coelho 1 milyon 200 bin Euro, Andre Santos 586 bin 600 Euro, Alanzinho 40 bin Euro, Vitor Hugo Gomez 65 bin Euro alacağı için FIFA’ya başvuruda bulundu. Ayrıca eski futbolcumuz Alfred Sankoh’a olan 716 bin lira borcu kendisi ile anlaşarak kapattık. TFF ve FIFA’ya müracaat eden Balıkesirspor’da oynamış oyuncuların da isim alacakları para miktarı olarak Uğur Akdemir 500 bin Lira, Abdurrahman Dereli 178 bin 230 lira, Berat Tosun 96 bin 463 lira, Eren Özen 138 bin 678 lira, Hasan Hatipoğlu 589 bin 742 lira, Ali Öztürk 343 bin 846 lira ve Cüneyt Köz’e de 215 bin lira olamak üzere yabancılara 3 milyon 221 bin 600 avro, Türk futbolculara da 2 milyon 61 bin 959 lira borcu bulunuyor" dedi.

Balıkesirspor yaşadığı finansal sıkıntılardan çıkmak için, Balıkesirspor’un 50. yılı nedeniyle "Yarım asırlık tarih 1966-2016" isimli albümü 200 TL’den satışa çıkardı.